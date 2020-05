“Brasil está descoordenado”, diz Huck ao criticar uso da cloroquina e demissões na saúde

O apresentador Luciano Huck utilizou o Twitter nesta sexta-feira (22) para se posicionar sobre os últimos acontecimentos envolvendo o Ministério da Saúde do governo de Jair Bolsonaro. Nas publicações, em se mostrou descontente em relação o uso da cloroquina para o tratamento do novo coronavírus e também sobre as demissões do ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich.

“Fatos… Ministros técnicos e competentes fritados em meio à pandemia. Ministérios aparelhados. Cloroquina no tratamento da doença sem amparo da ciência”, escreveu o apresentador no Twitter.

“Um advogado criminalista como assessor especial da Saúde”, continuou Huck em sua publicação. “O Brasil está descoordenado”, concluiu o apresentador.

