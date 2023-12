Brasil enfrentará Colômbia, Paraguai e Honduras ou Costa Rica no Grupo D da Copa América

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/12/2023 - 0:05 Para compartilhar:

O Brasil vai enfrentar Colômbia, Paraguai e Honduras ou Costa Rica no Grupo D da Copa América-2024, conforme o sorteio das chaves realizado nesta quinta-feira (7) em Miami, nos Estados Unidos, país-sede do torneio.

A seleção brasileira, que só poderá enfrentar a Argentina em uma eventual final, vai estrear contra Costa Rica ou Honduras no dia 21 de junho.

A ‘Albiceleste’ é a cabeça de chave do Grupo A e fará o jogo de abertura do torneio contra Canadá ou Trinidad e Tobago no dia 20 de junho, em Atlanta. Essas duas seleções vão disputar a vaga em uma repescagem da Concacaf em março.

A chave da tricampeã mundial e atual campeã da Copa América também conta com Peru e Chile, seleção que não traz boas lembranças para a Argentina. Os chilenos derrotaram a seleção de Messi em duas edições seguidas, e nos pênaltis: 2015 e 2016.

Essa última edição, a do Centenário, também foi disputada nos Estados Unidos e com seleções convidadas da Concacaf, como a que será realizada em 2024, com a final a ser disputada no dia 14 de julho, em Miami.

O México, campeão da Copa Ouro da Concacaf, é o cabeça-de-chave do Grupo B, que também inclui Equador, Venezuela e Jamaica.

E na chave C estarão os anfitriões Estados Unidos, ao lado de Uruguai, Panamá e Bolívia.

Fecha o grupo de Brasil, Colômbia e Paraguai o vencedor do outro playoff da Concacaf, entre Honduras e Costa Rica.

Duas seleções de cada grupo avançarão às quartas de final, nas quais os classificados do Grupo A enfrentarão os do B e as seleções classificadas do C terão pela frente as do D, de modo que a Argentina não poderá enfrentar seus grandes rivais Brasil e Uruguai até uma hipotética final em Miami.

Os organizadores erraram inicialmente ao colocar as seleções do Pote 4 nos grupos B e D.

A cidade da Flórida, que vive uma febre futebolística desde que Messi desembarcou no Inter Miami neste ano, sediou o sorteio no centro de convenções James L. Knight Center, onde estiveram presentes dirigentes das mais importantes entidades do futebol, treinadores das equipes e lendas continentais.

– “A Copa América do Mundo” –

Em seus discursos, os dirigentes ressaltaram que a Copa América será o ponto de partida de uma série de grandes torneios de futebol que serão realizados no gigante norte-americano, o maior mercado esportivo do mundo.

“Estamos aqui para mudar o futebol neste país”, disse no palco o presidente da Fifa, Gianni Infantino. “Estamos todos juntos em uma festa do futebol. Estamos aqui para impulsionar este futebol que é tão fantástico”.

Depois da Copa América, que será disputada em 14 estádios espalhados por 10 estados, os Estados Unidos sediarão a Copa do Mundo de Clubes da Fifa ampliada em 2025 e co-sediarão a Copa do Mundo de 2026 com os vizinhos México e Canadá.

O restaurado troféu da Copa América foi apresentado no palco por Lionel Scaloni, técnico que comandou a Argentina na conquista da última edição da Copa América, no Brasil em 2021.

“Essa Copa é linda (…) acho que é a primeira vez que a seguro tanto nos braços. É muito especial, foi o início de uma boa era. Espero que seja conquistada novamente”, disse o treinador, que deixou uma dúvida no ar em seu país há duas semanas após dar a entender que poderá renunciar ao cargo.





Após o sorteio, Scaloni tampouco confirmou sua continuidade. “Ainda é o momento de pensar”, disse ele em entrevista ao canal argentino TyC.

Também esteve presente na cerimônia o mascote do torneio, chamado ‘Capitán’, uma águia que representa a fusão entre a paixão sul-americana pelo futebol e a vibrante atmosfera americana.

A Copa América também revelou a bola especial do evento, chamada ‘Cumbre’, que conta com 16 linhas, uma para cada seleção participante.

Esta será “a Copa América do Mundo”, disse o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez. “Vão participar a seleção campeã mundial (Argentina), a única seleção pentacampeã mundial (Brasil), a primeira seleção campeã mundial (Uruguai) e estarão em campo os melhores jogadores do mundo, que são latino-americanos”.

“E também teremos o melhor jogador do mundo”, disse o técnico se referindo a Messi, que poderá disputar seu último grande torneio com o uniforme albiceleste.

