Brasil enfrenta Sérvia, Suíça e Camarões no Grupo G da Copa do Mundo-2022

O Brasil terá no Grupo G da Copa do Mundo dois adversários europeus que também caíram na mesma chave no Mundial de 2018 na Rússia – Sérvia e Suíça – além de Camarões, que foi adversário na Copa de 2014.

De acordo com o sorteio realizado nesta sexta-feira em Doha, o Brasil estreia contra os sérvios, em seguida enfrenta a Suíça e fecha a fase de grupos contra a seleção camaronesa.

O jogo de abertura da Copa do Mundo de 2022 será entre o anfitrião Catar e o Equador, no dia 21 de novembro.

O Brasil venceu a Sérvia por 2 a 0 no Mundial de 2018 e empatou com a Suíça em 1 a 1, na estreia.

Na Copa do Mundo de 2014, em Brasília, a seleção brasileira goleou Camarões por 4 a 1.

A seleção comandada pelo técnico Tite terá que ficar atenta a Suíça e Sérvia, que respectivamente lideraram seus grupos nas eliminatórias da zona da Uefa à frente de Itália e Portugal, que tiveram que ir para a repescagem, onde a ‘Azzurra’, atual campeã da Europa, acabou sendo eliminada.

– Alemanha cai no grupo da Espanha –

A seleção brasileira ficou livre da principal ameaça para os cabeças de chave: a Alemanha, que estava no pote 2 e caiu no grupo E da Espanha.

Espanha-Alemanha será o duelo de maior destaque da primeira fase da Copa do Mundo do Catar-2022 (21 de novembro-18 de dezembro), no Grupo E.

“Estava claro que íamos cair com um adversário difícil do pote 1. Temos lembranças negativas, mas um acidente como esse não vai acontecer conosco duas vezes”, disse o goleiro alemão manuel Neuer à Magenta TV, após o sorteio.

Espanha e Alemanha se enfrentaram quatro vezes em Copas do Mundo, a última nas semifinais do Mundial da África do Sul-2010, que terminou com a vitória da ‘Roja’ por 1 a 0.

Na final da Eucoropa de 2008, os espanhóis venceram os alemães (1-0) e se sagraram campeões.

Outro confronto de alto nível da fase de grupos da Copa de 2022 será entre a forte Bélgica (atual segunda do ranking da Fifa) e a Croácia, vice-campeã em 2018, no grupo F.

Haverá outras partidas que prometem fortes emoções, como Portugal de Cristiano Ronaldo e Uruguai de Luis Suárez pelo Grupo H, enquanto Argentina e México se enfrentarão no Grupo C.

A Argentina de Lionel Messi viverá um reencontro especial contra seu ex-técnico Gerardo Martino, que agora comanda o México.

Além disso o mundo poderá assistir ao duelo entre os astros Lionel Messi e o polonês Robert Lewandowski nessa chave C que é completada pela Arábia Saudita.

– ‘Paz e unidade’ –

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, também aproveitou a cerimônia de sorteio para convocar os dirigentes ao “diálogo” e lançar um apelo por “paz e unidade”.

O sorteio definiu um grupo B liderado pela Inglaterra e que se destaca pelo duelo Estados Unidos-Irã, devido à tensão diplomática entre os dois países.

Não é a primeira vez que iranianos e americanos se encontram em campo em uma Copa do Mundo. Na França-1998 já tiveram que jogar em seu grupo, com os persas vencendo por 2 a 1, em um duelo em que os dois times posaram juntos para uma foto histórica.

O vencedor da última repescagem europeia (País de Gales, Escócia ou Ucrânia) completará esse grupo B em junho.

Esse playoff europeu foi adiado devido à presença da Ucrânia, país atacado e invadido pela Rússia desde 24 de fevereiro.

Com esses oito grupos definidos, as seleções já têm o desenho do roteiro rumo ao sonho da grande final no dia 18 de dezembro.

No início da cerimônia do sorteio, a Fifa e os organizadores catari também anunciaram a imagem e a identidade do mascote da Copa do Mundo de 2022, que se chamará “La’eeb” (jogador super habilidoso, em árabe) e que será uma kefia (ou kufiya), o tradicional lenço de cabeça, com traços humanizados.

Este anúncio foi precedido pela transmissão da primeira música oficial da Copa do Mundo, “Hayya Hayya (Better Together)”, algumas horas antes, com influências de R&B e reggae.

— Os grupos da Copa do Mundo no Catar 2022 (21 de novembro a 18 de dezembro) após o sorteio realizado nesta sexta-feira em Doha:

Grupo A : Catar, Equador, Senegal, Holanda

Grupo B : Inglaterra, Irã, Estados Unidos, Escócia/Ucrânia/Gales

Grupo C : Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia

Grupo D : França, Peru/Emirados Árabes Unidos/Austrália, Dinamarca, Tunísia

Grupo E : Espanha, Nova Zelândia/Costa Rica, Alemanha, Japão

Grupo F : Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões

Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul

Obs.: Três das 32 nações participantes ainda não são conhecidas e serão designadas após os seguintes playoffs:

1 – Entre Peru e o vencedor da partida entre Emirados Árabes Unidos e Austrália.

2 – Entre Costa Rica e Nova Zelândia

3 – Entre o País de Gales e o vencedor da partida entre Escócia e Ucrânia.

