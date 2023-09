Brasil encerrará inverno com onda de calor e mais de 40ºC

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/09/2023 - 10:42 Compartilhe

SÃO PAULO, 18 SET (ANSA) – O Brasil deve enfrentar uma nova onda de calor na última semana de inverno, com previsão de recordes de temperatura para esta época do ano em todo o país e termômetros acima dos 40ºC em algumas regiões.

De acordo com meteorologistas, um bloqueio atmosférico impedirá a chegada de frentes frias ao Brasil, e o pico do calor está previsto para o fim de semana. No entanto, cidades como São Paulo já registram temperaturas acima da média nesta segunda-feira (18), com termômetros batendo nos 30ºC mesmo durante a manhã.

A onda de calor atingirá todas as regiões do Brasil, segundo a MetSul Meteorologia, que aponta um “alto potencial de quebras de recordes para o mês de setembro e talvez até absolutos”.

O pico, no entanto, deve ser registrado no Centro-Oeste, especialmente nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com previsão de temperaturas de até 45ºC.

Ainda de acordo com a MetSul, o recorde oficial de temperatura no Brasil é de 44,8ºC, índice verificado em novembro de 2020, em Nova Maringá (MT).

Enquanto isso, o Rio Grande do Sul ainda tem possibilidade de temporais neste início de semana, após ter registrado quase 50 mortes na passagem de um ciclone pelo estado. (ANSA).

