Brasil encerra Universíade em 13º no quadro de medalhas

NÁPOLES, 14 JUL (ANSA) – O Brasil encerrou sua participação na 30ª edição da Universíade de Verão, disputada na região da Campânia, na Itália, com 17 medalhas conquistadas. O país subiu cinco vezes no lugar mais alto do pódio e terminou em 13º no quadro de medalhas.

O Brasil foi destaque no atletismo, já que conquistou quatro medalhas de ouro na modalidade. O país também ficou na primeira colocação com a nadadora Jhennifer Alves, nos 50 metros bruços.

No quadro de medalhas, o Brasil ficou atrás de países como Irã, México, África do Sul e Ucrânia. A liderança do ranking termimou com o Japão, que conseguiu 82 medalhas no torneio, sendo elas 33 de ouro. A nação asiática foi seguida por Rússia, China e Estados Unidos.

A Itália, por sua vez, conseguiu 44 medalhas e terminou a competição em 6º lugar. O país europeu conquistou 15 de ouro.

De acordo com a organização da Universíade, mais de 300 mil ingressos foram vendidos e mais de 6 mil atletas disputaram o torneio. A cidade de Nápoles, por sua vez, recebeu elogios e ganhou confiança para sediar outros grandes eventos esportivos.

“Não foi fácil organizar a Universíade, mas no final foi um sucesso graças ao espírito e energia dos napolitanos. Os sistemas foram reestruturados e agora estão prontos para receber outros eventos. Esse é um dos legados que deixamos. Tivemos problemas, mas sempre encontramos soluções. Nápoles nos deu uma ótima lição”, disse o presidente da Federação Internacional do Esporte Universitário (Fisu), Oleg Matytsin.

Ainda segundo Matytsin, o futebol não estará na próxima edição da Universíade, já que é um esporte “muito comercial” e possui “problemas de calendário”. Além disso, o presidente da Fisu está considerando a entrada do tênis na competição.

O prefeito de Nápoles, Luigi de Magistris, disse que está “orgulhoso” da cidade e da paixão dos napolitanos.

“Nápoles ganhou. Podemos fazer uma avaliação positiva desta Universíade. Tem sido um grande sucesso para a cidade de todos os pontos de vista. Estou muito orgulhoso da cidade, da resposta que tem havido, da capacidade organizacional e da paixão que nós colocamos”, afirmou o prefeito.

Essa foi a quinta vez que a Itália recebeu a Universíade, a segunda maior competição poliesportiva do mundo. Na edição passada do torneio, em 2017, o país europeu conquistou 32 medalhas, entre elas nove de ouro.

A festa de encerramento da Universíade será na Piazza del Plebiscito, em Nápoles.(ANSA)