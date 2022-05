Brasil encerra Mare Nostrum em grande estilo, com mais três medalhas e 19 pódios

O último dia de disputas do Circuito Mare Nostrum da etapa de Canet foi finalizado com mais medalhas para a seleção brasileira, que neste domingo conseguiu resultados importantes. João Gomes Júnior e Nicholas Santos ficaram com o ouro nos 50m peito e 50m borboleta, respectivamente, enquanto Felipe França conquistou o bronze nos 50m peito.

O Circuito Mare Nostrum teve os dois atletas campeões como destaque também nas etapas de Mônaco e Barcelona. Em Canet, João Gomes Júnior cravou o tempo de 27s10. O tempo de Felipe França foi de 27s70, que rendeu a medalha de bronze.





Nicholas Santos foi outro a se consagrar na competição. O nadador de 42 anos levou o primeiro lugar em Canet com 22s97 e repetiu a medalha de ouro que já havia conquistado nas etapas de Mônaco e Barcelona.

Os resultados do último dia de disputa deixaram o Brasil com um total de 19 medalhas contabilizando todas as etapas. Foram cinco medalhas em Mônaco, oito em Barcelona e mais seis nesta última etapa realizada em Canet.

O saldo do desempenho foi positivo, já que o desempenho da seleção brasileira no Mare Nostrum teve como base a preparação para o Campeonato Mundial de Budapeste, em junho.

Além dos três competidores que encerraram a participação com presença no pódio, outros nadadores também disputaram finais. Jhennifer Conceição ficou em quarto nos 50m peito, Caio Pumputis foi oitavo nos 200m peito e nos 200m medley. Gabriel Santos e Vinícius Assunção ficaram com o quarto e o oitavo lugar, respectivamente, nos 100m livre, e Stephan Steverink obteve o sexto posto nos 1500m livre.