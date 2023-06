Brasil encara Sérvia de Nikola Jokic e Itália em torneio preparativo para o Mundial

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/06/2023 - 13:45 Compartilhe

De olho na Copa do Mundo de Basquete, marcada para Japão, Indonésia e Filipinas, a partir de 25 de agosto, a seleção brasileira escolheu alguns adversários de peso para testar sua força e se adaptar. Nesta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB), confirmou que a equipe nacional disputará um torneio contra a Sérvia de Nikola Jokic, MVP das finais da NBA e campeão com o Denver Nuggets, e com a Itália, de Paolo Banchero, primeiro escolhido no draft de 2022.

As partidas da Solidarity Cup serão disputadas em Shenzhen, na China, nos dias 20 e 21 de agosto. Uma semana antes, o time comandado por Gustavo de Conti, o Gustavinho, terá outro torneio pela frente. Na Austrália, encara os donos da casa, Sudão do Sul e Venezuela entre os dias 14 e 17 daquele mês, pelo Boomers x World, em Melbourne.

Encarar rivais tradicionais da Europa é visto como importante para o Brasil saber quais pontos tem a corrigir. A seleção terá na primeira fase do Mundoal o Irã, a Espanha e Costa do Marfim.

A apresentação da seleção brasileira está agendada para o dia 27 de julho, quando iniciará fase de treinamentos no País antes de embarcar para Melbourne. Depois da participação na Solidarity Cup , a equipe já vai para Shenzhen antes da ida para Jacarta, onde fará seus jogos no Mundial.

A seleção brasileira está no Grupo G e inicia sua caminhada no Mundial no dia 26 de agosto, às 6h45 (de Brasília), diante do Irã. Dois dias depois, terá a forte Espanha pela frente, às 10h30. A última partida da fase será dia 30, às 6h45 contra a Costa do Marfim. As duas primeiras colocadas avançam à segunda fase e cruzam com o Grupo H, que tem Canadá, França, Letônia e Líbano.

A competição também é classificatório para os Jogos Olímpicos da França, mas somente os dois melhores das Américas se garantem. O Brasil tem a forte concorrência de Estados Unidos, Canadá, México, Porto Rico, República Dominicana e Venezuela.

