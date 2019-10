Brasil empata com Nigéria e chega a 4 jogos sem vitória

SÃO PAULO, 13 OUT (ANSA) – Em mais uma partida de poucas emoções, o Brasil empatou com a Nigéria por 1 a 1, em Singapura, e chegou a quatro jogos sem vitória depois do título da Copa América.

A seleção africana abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo, com Aribo, e Casemiro deixou tudo igual aos três da segunda etapa.

A partida também ficou marcada pela lesão de Neymar, substituído por Philippe Coutinho aos 12 minutos de jogo por conta de dores na coxa esquerda.

Desde a Copa América, a seleção acumula três empates (Colômbia, Senegal e Nigéria) e uma derrota para o Peru. O Brasil deve voltar a campo em meados de novembro, em amistosos contra Argentina e Coreia do Sul. (ANSA)