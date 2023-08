Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/08/2023 - 11:33 Compartilhe

SÃO PAULO, 2 AGO (ANSA) – O Brasil não saiu do 0 a 0 com a Jamaica e foi eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo feminina, algo que não acontecia desde 1995, na segunda edição do torneio. (ANSA).

