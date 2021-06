Brasil empata com Equador no encerramento da fase de grupos da Copa América

(Reuters) – Sem o atacante Neymar e vários outros titulares, a seleção brasileira ficou no empate por 1 x 1 com o Equador, neste domingo, em Goiânia, em seu último jogo da fase de grupos da Copa América.

O Brasil já tinha garantido a liderança do Grupo B, por isso o técnico Tite poupou alguns titulares, incluindo Neymar, Gabriel Jesus, Casemiro, Fred, Danilo e Richarlison, e o time fez seu pior jogo na Copa América, perdendo o aproveitamento de 100% na competição.

Os outros classificados da chave para as quartas de final são Peru, Colômbia e Equador. A Venezuela está eliminada.

“A gente sabia que seria um jogo difícil. No primeiro tempo a gente conseguiu neutralizar a forma deles de jogar, conseguiu trabalhar bem a bola e marcar o gol, e no segundo tempo eles acharam o gol e isso complicou um pouco o nosso estilo de jogar, mas acredito que a gente brigou até o final. O objetivo era ganhar, mas o objetivo principal era terminar em primeiro e conseguimos”, disse o meio-campista Lucas Paquetá.

“Agora é trabalhar bastante nesta semana e estar preparado para cada final que virá, pois cada jogo será uma final e temos que entrar com força total para conseguir a vitória.”

O Brasil joga a disputa de quartas de final na próxima sexta-feira diante do quarto colocado do Grupo A, que poderá ser Chile ou Uruguai — a definição das posições ocorre após a rodada de segunda-feira.

POUCAS CHANCES

Logo aos 10 minutos, o Equador assustou em um chute quase do meio campo de Valencia que passou por cima do gol defendido por Alisson.

As primeiras chances do Brasil tiveram a participação de Lucas Paquetá. Aos 14, ele chutou de fora da área e o goleiro Galíndez defendeu. Pouco depois, o meio-campista deu ótimo passe para Gabriel, que ficou de frente para o goleiro, mas tocou fraco, facilitando a defesa. Aos 27 minutos, um chute de Paquetá da entrada da área passou bem perto da trave.

Quem abriu o placar, aos 37 minutos, foi o zagueiro Militão, que tocou de cabeça após cobrança de falta de Everton Cebolinha pela direita.

No começo do segundo tempo, o Equador pressionou em busca do empate e, depois de dois chutes desviados que passaram perto do gol, conseguiu balançar a rede. Aos 7 minutos, após jogada aérea, Valencia ajeitou de cabeça e Mena chutou forte para empatar.

A primeira finalização brasileira na segunda etapa ocorreu apenas aos 21 minutos, em cruzamento da esquerda que Vinicius Jr se esticou, mas não conseguiu bater em cheio na bola.

O Brasil seguiu com dificuldades de criar chances e acabou perdendo seus primeiros pontos nesta Copa América.

(Por Tatiana Ramil)

Veja também