Brasil empata com Colômbia no quadrangular final do Pré-Olímpico

O Brasil, atual campeão olímpico, e a anfitriã Colômbia empataram nesta segunda-feira (3) em 1 a 1 na primeira rodada do quadrangular final do Pré-Olímpico sul-americano, que vale duas vagas nos Jogos de Tóquio-2020.

Brasileiros e colombianos somaram um ponto cada no duelo disputado no estádio Alfonso López da cidade de Bucaramanga, no noroeste da Colômbia. A seleção anfitriã abriu o placar com Edwuin Cetre (26′) e o Brasil foi buscar o empate no segundo tempo com Matheus Cunha (71′).

A seleção brasileira do técnico André Jardine manteve a invencibilidade que vinha da fase de grupos, mas viu acabar a sequência de quatro vitórias consecutivas no torneio. Já a Colômbia segue há 28 anos sem conseguir vencer o Brasil em Pré-Olímpico, desde 1992.

Com o empate, ambas as seleções compartilham o segundo lugar do quadrangular final do Pré-Olímpico, liderado após uma rodada pela Argentina, que mais cedo venceu por 3 a 2 o Uruguai.

Na próxima rodada, que será disputada nesta quinta-feira (6), o Brasil medirá forças com o Uruguai, enquanto a Colômbia jogará contra a Argentina. Os argentinos garantirão antecipadamente uma das vagas nos Jogos de Tóquio em caso de vitória.

