Brasil empata com a Colômbia (1-1) e vai enfrentar o Uruguai nas quartas da Copa América

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/07/2024 - 2:04

O Brasil empatou em 1 a 1 com a Colômbia nesta terça-feira (2) e encerrou sua participação no Grupo D da Copa América em segundo lugar, tendo que enfrentar o Uruguai nas quartas de final.

A seleção brasileira não poderá contar nesse confronto com seu craque Vinicius Junior, que terá que cumprir suspensão.

Já a Colômbia, que terminou em primeiro lugar na chave com sete pontos, enfrentará o Panamá nas quartas de final.

No outro jogo do Grupo D, disputado no mesmo horário, a eliminada Costa Rica terminou em terceiro com quatro pontos ao vencer o Paraguai (4º com nenhum ponto) por 2 a 1.

Raphinha abriu o placar para o Brasil aos 12 minutos, mas Daniel Muñoz empatou nos acréscimos do primeiro tempo (45’+3) no Levi’s Stadium, em Santa Clara (Califórnia), lotado com mais de 68 mil torcedores, a grande maioria de colombianos.

O confronto desta terça-feira, um dos mais esperados da primeira fase, teve a intensidade e a emoção prometidas, mas pouco brilho dos destaques em campo, principalmente do apagado Vini Junior.

O astro do Real Madrid, que havia reanimado a cambaleante seleção brasileira com uma dobradinha na vitória sobre o Paraguai (4 a 1), recebeu o cartão amarelo logo aos sete minutos de jogo, o que o levou à suspensão. E o atacante não se recuperou desse golpe.

Mas Dorival Junior tentou minimizar o impacto da ausência de Vini nas quartas de final. “Infelizmente também perdemos o Neymar por um tempo. Temos que aprender que em determinados jogos não teremos jogadores importantes e outros terão que aparecer”, disse ele.

A Colômbia, que precisava apenas de um empate, mostrou mais volume de jogo, guiada pelo talento de James Rodríguez.

A seleção colombiana se recuperou do gol de Raphinha e da anulação de um gol de Davinson Sánchez por impedimento milimétrico, e chegou assim ao 26º jogo sem derrota.

Os jogadores comandados pelo argentino Néstor Lorenzo vão disputar no sábado as quartas de final contra o Panamá, segundo colocado do Grupo C, em Glendale (Arizona), com a ausência de Jefferson Lerma, também suspenso.

O Brasil, segundo do grupo com cinco pontos, espera em Las Vegas (Nevada) o Uruguai, adversário mais duro do chaveamento com três vitórias em três jogos, com a necessidade de se reinventar sem Vinicius.

“Estamos no caminho certo, embora infelizmente não estejamos na posição em que queríamos a classificação. Porém, se quisermos ser campeões, não podemos escolher o adversário da próxima fase, temos que estar preparados para o que vier”, disse Raphinha ao se referir ao complicado jogo contra a ‘Celeste’.

O técnico da Colômbia elogiou a atuação de sua equipe mas procurou manter a humildade. “Hoje dominamos em alguns momentos, jogamos melhor e poderíamos ter vencido, mas temos que continuar com os pés no chão”, disse Néstor Lorenzo.

“Não deu para vencer, mas qualquer que fosse o resultado, meu sentimento teria sido o mesmo”, acrescentou o treinador, que antecipou que o Panamá “será um adversário muito difícil”.

– James brilha –

Ao cair da tarde na quente Santa Clara, Brasil e Colômbia iniciaram a partida em alta tensão, com quatro cartões amarelos antes da meia hora.

Embora estivesse pendurado, Vinicius Jr levou seu cartão logo aos sete minutos, ao dar um tapa no rosto de James Rodríguez depois de receber um chapéu.

James quase marcou um gol ao cobrar uma falta de longa distância no travessão.

A iminente suspensão do craque do Real Madrid fez com que o Brasil buscasse a vitória com ainda mais urgência para evitar o Uruguai. E Raphinha foi um dos mais voluntariosos.

O ponta do Barcelona, que Dorival Júnior havia colocado no banco no segundo jogo, contra o Paraguai, mandou uma espetacular cobrança de falta no ângulo de Camilo Vargas, que não conseguiu alcançar. Brasil 1 a 0.

O gol conseguiu silenciar por um momento a grande torcida colombiana mas James voltou a incendiar o estádio com uma cobrança de falta milimétrica que Davinson Sánchez cabeceou para o fundo da rede aos 19 minutos.

Auxiliado pelo VAR, o árbitro invalidou o gol devido a um impedimento milimétrico, muito contestado pela torcida colombiana.

James, uma das sensações e artilheiro da Copa do Mundo de 2014 disputada no Brasil, continuou criando jogadas e deu origem ao gol de empate colombiano quase no intervalo.

O jogador do São Paulo dominou uma bola após uma dividida e deu um passe na entrada da área para Jhon Córdoba, que abriu para Daniel Muñoz.

O lateral, que pouco antes havia derrubado Vinicius num lance em que o Brasil pediu pênalti, levou a torcida colombiana ao delírio chutando na saída de Alisson e marcando seu segundo gol no torneio.

A intensidade do jogo caiu no segundo tempo, mas as duas equipes tiveram chances de marcar o gol da vitória.

Raphinha quase balançou a rede numa cobrança de falta e Jorge Carrascal desperdiçou um perigoso contra-ataque colombiano com um chute muito no meio.

A dez minutos do final as arquibancadas se levantaram quando Lorenzo substituiu James, em reconhecimento ao craque que vem brilhando no torneio.

Dorival Júnior também buscou soluções no banco de reservas e colocou em campo os jovens Savinho e Endrick, mas uma defesa espetacular de Vargas numa bomba de Andreas Pereira acabou com as últimas esperanças brasileiras.

O zagueiro Marquinhos analisou o empate com um leve gosto de derrota. “Temos muita coisa a crescer, temos que ser honestos com nós mesmos, principalmente nesses jogos maiores, precisamos ter mais a bola e controlar o jogo”.

