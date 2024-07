Brasil empata com a Colômbia (1-1) e vai enfrentar o Uruguai nas quartas da Copa América

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/07/2024 - 0:11 Para compartilhar:

O Brasil empatou em 1 a 1 com a Colômbia nesta terça-feira (2) e encerrou sua participação no Grupo D da Copa América em segundo lugar, tendo que enfrentar o Uruguai nas quartas de final.

A seleção brasileira não poderá contar nesse confronto com seu craque Vinicius Junior, que terá que cumprir suspensão.

Já a Colômbia, que terminou em primeiro lugar na chave, enfrentará o Panamá nas quartas de final. Raphinha abriu o placar para o Brasil aos 12 minutos, mas Daniel Muñoz empatou nos acréscimos do primeiro tempo (45’+3) no Levi’s Stadium, em Santa Clara (Califórnia), lotado com mais de 68 mil torcedores, a grande maioria de colombianos.

