Brasil empata (1-1) com a Nigéria; Neymar sai machucado

O Brasil chegou a sua quarta partida sem vitórias ao empatar no amistoso com a Nigéria (1-1), neste domingo em Singapura, em um duelo marcado pela lesão de Neymar, que deixou o campo com dores na coxa esquerda.

O astro do Paris Saint-Germain saiu logo aos 12 minutos de jogo depois de colocar as mãos na coxa após uma arrancada. Esta lesão poderá comprometer sua volta à Liga dos Campeões, no jogo fora de casa contra o Brugge da Bélgica no dia 22 de outubro.

