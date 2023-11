Brasil emite 1º título sustentável em dólares no exterior

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/11/2023 - 8:42 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 14 NOV (ANSA) – O Brasil fez nesta segunda-feira (13) sua primeira emissão de um título sustentável em dólares no mercado internacional.

O ativo Global 2031 ESG tem vencimento em 18 de março de 2031, com taxa de retorno para o investidor de 6,50% ao ano, o que significa um spread de 181,9 pontos-base acima do título do tesouro dos Estados Unidos usado como referência.

A emissão totalizou US$ 2 bilhões (R$ 9,8 bilhões), resultado que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, qualificou como “muito expressivo”.

“Esse é o spread pago, em geral, para países com grau de investimento. Então é um dado relevante, porque o mercado internacional reconhece o Brasil como um país com grau de investimento”, afirmou.

Segundo o Palácio do Planalto, a emissão tem como objetivo “reafirmar o compromisso do Brasil com políticas sustentáveis, convergindo com o crescente interesse de investidores e com a expansão do mercado de títulos temáticos no mundo”.

Cerca de 75% dos compradores são provenientes da Europa e da América do Norte, enquanto investidores da América Latina, incluindo do Brasil, respondem pelos 25% restantes.

Os recursos captados na emissão serão usados para financiar ações de governança ambiental, social e corporativa (ESG, na sigla em inglês). (ANSA).

