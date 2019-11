Brasil embarca 3,148 milhões de sacas de café, queda de 3,9% ante outubro de 2018

São Paulo, 1 – A exportação brasileira de café em grão em outubro (23 dias úteis) alcançou 3,148 milhões de sacas de 60 kg, o que corresponde a uma queda de 3,9% em relação a igual mês do ano passado (3,276 milhões de sacas). Em termos de receita cambial, houve diminuição de 13,4% no período, para US$ 374,9 milhões em comparação com os US$ 433 milhões registrados em outubro de 2018.

Os dados foram divulgados pela Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (Secex), do Ministério da Economia

Quando comparada com setembro passado, a exportação de café em outubro apresenta elevação de 16,9% em termos de volume – em setembro os embarques somaram 2,683 milhões de sacas. A receita cambial foi 13,5% maior, considerando faturamento de US$ 330,2 milhões em setembro passado.

Nos dez primeiros meses de 2019, foram embarcadas 29,634 milhões de sacas, aumento de 32,3% em comparação com o mesmo período de 2018 (22,401 milhões de sacas). A receita cambial no período cresceu 10,8%, de US$ 3,282 bilhões para US$ 3,636 bilhões.