Brasil em Transição será debatido em Washington

A Universidade Georgetown, em Washington DC (EUA) vai discutir a conjuntura brasileira na conferência Brasil em Transição, promovida em parceria com o WBO (Washington Brazil Office). O evento terá debatedores brasileiros e de outros países, entre eles Nelson Barbosa, diretor do BNDES; Monica de Boile, pesquisadora do Peterson Institute for International Economics; Kathryn Hochstetler, cientista política na LSE (London School of Economics and Political Science); e Gladys Mitchell-Walthour , da NC Central University.

O objetivo é reunir especialistas em meio ambiente, democracia, segurança pública, economia, racismo e direitos humanos para apresentar e discutir pontos de vista sobre o momento atual do Brasil, nos dias 19 e 20 de outubro. A WBO é uma instituição independente e apartidária, que tem apoio da Samambaia.org e oferece suporte a entidades e movimentos sociais do Brasil em Washington, em defesa da democracia, dos direitos humanos e do meio ambiente.

