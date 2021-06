Brasil em contagem regressiva para Pan de Ginástica Artística no RJ

A dois dias da abertura do Pan-Americano de Ginástica Artística no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, a seleção brasileira participa nesta quarta-feira (2) de um treino de pódio na Arena Carioca 1, onde ocorrerão as disputas. A competição será a última oportunidade para o Brasil assegurar mais vagas para a Olimpíada de Tóquio (Japão). Entre os participantes, estarão atletas de destaque na modalidade Arthur Nory, Arthur Zanetti, Jade Barbosa e Rebeca Andrade. O evento começa na sexta (4) e prossegue até sábado (6), com transmissão ao vivo no Canal Olímpico.

“Vamos avaliar quais ginastas vão competir. Temos várias estratégias envolvidas nessa competição. Uma delas é utilizá-la como preparação de atletas que possivelmente estarão nos Jogos Olímpicos de Tóquio, além de ser importante para nós termos um bom resultado pelo fato de o Brasil ser sede, e por querermos manter nossa imagem de potência mundial na ginástica. E ainda temos dois atletas que estarão disputando uma vaga olímpica”, disse Marcos Goto, coordenador da seleção, referindo-se a Tomás Florêncio e a Diogo Soares, em depoimento ao site da Confederação Brasileira da Ginástica (CBG).

Até o momento, da equipe feminina, apenas Flávia Saraiva já garantiu vaga individual em Tóquio. O time masculino confirmou quatros vagas. No Pan do Rio mais dois atletas (um por gênero) poderão se classificar para os Jogos.

“Essa competição marca o retorno dos brasileiros depois de mais de um ano sem competições. O Pan será muito importante para a preparação dos atletas que poderão compor a equipe nos Jogos Olímpicos. Temos também a busca para mais uma vaga olímpica. Continuamos com o foco do trabalho na equipe e com o objetivo principal de quebrar o gelo após longo período fora do cenário competitivo. Queremos que nossos atletas se sintam seguros e confiantes para essa retomada”, comentou Juliana Fajardo, chefe da delegação do Brasil. O treino de pódio da subdivisão 2, da qual faz parte a equipe brasileira, ocorrerá das 16h30 às 18h30 e contará também com a presença dos atletas das seleções argentina e norte-americana.

Confira abaixo quem está na disputa:

Feminina

Christal Bezerra

Jade Barbosa

Júlia Soares

Lorrane Oliveira

Rebeca Andrade

Masculina

Arthur Nory

Arthur Zanetti

Caio Souza,

Diogo Soares

Francisco Barretto Júnior

Tomás Rodrigues

