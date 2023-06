Brasil em campo: confira onde assistir à partida da nossa seleção contra Guiné

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/06/2023 - 16:08 Compartilhe

Às 16h30 deste sábado (17) tem bola rolando para a seleção brasileira, que entra em campo contra a Guiné para tentar a primeira vitória após a Copa do Mundo 2022.

Onde acompanhar

A partida tem transmissão ao vivo em TV aberta, pela Rede Globo.

Por canais fechados, o confronto vai ser transmitido pelo SporTV. Já para os que preferem transmissão online, a Globoplay também disponibilizará a partida pela internet.

O jogo do Brasil contra Guiné acontecerá no RCDE Stadium, em Barcelona, Espanha, com início marcado para as 16h30 (horário de Brasília). Vale lembrar que no último amistoso, o Brasil enfrentou uma derrota por 2 a 1 contra Marrocos.

À frente da equipe está o técnico interino Ramon Menezes, que permanece no comandando enquanto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda busca um nome definitivo para assumir o posto.

