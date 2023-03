Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 20/03/2023 - 15:27 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A exportação de soja do Brasil até a terceira semana de março atingiu 563,6 mil toneladas ao dia, contra média diária de 554,1 mil toneladas registrada no mesmo mês de 2022, conforme dados do governo divulgados nesta segunda-feira.







O volume também supera a média de 502,9 mil toneladas ao dia até a segunda semana deste mês, em momento em que a colheita da safra 2022/23 vai avançando pelo país.

(Reportagem de Nayara Figueiredo)

