Brasil eleva abates de bovinos, suínos e frangos no 4ª tri de 2022

10/02/2023 - 14:18





SÃO PAULO (Reuters) – Os criadores de bovinos, suínos e frango do Brasil elevaram os níveis de abate registrados no quarto trimestre do ano passado, em relação ao mesmo período de 2021, mostraram dados do IBGE nesta sexta-feira.

Comparados ao trimestre imediatamente anterior, somente os abates de frangos cresceram, enquanto os de bovinos e suínos caíram.

Foram abatidas 7,44 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária nos três últimos meses do ano, alta de 6,9% na variação anual e queda de 5,2% ante o terceiro trimestre de 2022, informou o instituto.





Com isso, a produção de carcaças bovinas atingiu 2,02 milhões de toneladas no período, avanço de 4,7% frente ao mesmo intervalo do ano anterior e diminuição de 5,6% no comparativo trimestral.

Em contrapartida, segundo o IBGE, 1,56 bilhão de cabeças de frango foram abatidas no último trimestre de 2022, altas de 2,1% em um ano e de 2% contra o trimestre anterior.

Já o abate de suínos somou 13,8 milhões de cabeças, avanço anual de 2,7%, mas recuo de 4,5% em comparação com o intervalo de julho a setembro.

(Reportagem de Nayara Figueiredo)





