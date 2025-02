Brasil e Uruguai ampliam integração energética com novo acordo

RIO DE JANEIRO, 12 FEV (ANSA) – Representantes dos Ministérios de Energia do Brasil e do Uruguai assinaram nesta quarta-feira (12) um memorando de entendimento para ampliar e melhorar as condições de troca de energia elétrica entre os dois países.

O acordo foi firmado durante a IX Mesa de Diálogo do Sistema de Integração Energética dos Países do Sul (SIESUR, na sigla em espanhol), em Montevideú, e anunciado em nota divulgada pelo governo brasileiro.

Segundo o comunicado, a parceria tem como principal objetivo descongestionar a rede de 230 kilo Volt (kV) do estado brasileiro do Rio Grande do Sul, atualmente sobrecarregada devido ao avanço da geração renovável na região.

“Com a mudança do ponto de entrega da energia uruguaia para a rede de 500 kV, essa interligação internacional terá à sua disposição um sistema de maior capacidade e com menos risco de interrupção”, acrescenta o texto.

O ministro de Energia do Brasil, Alexandre Silveira, destaca que o documento está alinhado aos objetivos estratégicos de Brasília de ampliar a integração energética na América do Sul.

“O Uruguai vem importando cada vez mais energia do Brasil e também exporta para nós quando precisamos. O fortalecimento dessa interconexão elétrica com o Uruguai é uma melhoria bem-vinda na integração regional e, certamente, essa medida trará benefícios para ambos os lados da fronteira, reduzindo custos e aumentando a confiabilidade do sistema por meio do intercâmbio entre os dois países”, acrescentou.

Após a assinatura do memorando, o Ministério de Minas e Energia irá tomar medidas para a efetivação da interligação física entre as Subestações Candiota e Candiota 2, necessária para a transferência do ponto de entrega de energia uruguaia. (ANSA).