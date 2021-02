Brasil e Reino Unido criam comitê para promover comércio, diz ministério

São Paulo, 11 – O Ministério da Agricultura do Brasil e o Departamento do Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais do Reino Unido assinaram nesta quinta-feira, 11, memorando de entendimento para criação do Comitê Conjunto de Agricultura (CCA) Brasil Reino Unido. O objetivo é dar continuidade a consultas bilaterais sobre questões relacionadas ao comércio de bens agropecuários e estabelecer um fórum de debates relativos aos interesses de ambos os países.

“O CCA consistirá de reuniões que serão realizadas alternativamente em cada país (ou virtualmente, quando necessário) e entre órgãos públicos do Brasil e Reino Unido e instituições pertinentes de sanidade agrícola e saúde animal”, diz a pasta, em nota.

“Temos muitas coisas para trocar, muito interesse nessa parceria, mas temos que ter o equilíbrio para que possamos caminhar cada vez mais juntos”, disse a ministra Tereza Cristina no comunicado. “Entendemos que, neste primeiro momento, o Reino Unido seguirá adotando muitos dos parâmetros europeus, inclusive sanitários e fitossanitários. Mas temos a expectativa de que, com o tempo, sem abandonar seus elevados padrões, o Reino Unido, nas suas normativas técnicas, se tornará mais alinhado às regras internacionais, mais próximo de abordagens baseadas na ciência.” Ela assinou o documento com o secretário do Departamento do Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais do Reino Unido, George Eustice.

O adido agrícola em Londres, Augusto Billi, disse que um fato positivo do pós Brexit que favoreceu o Brasil foi a decisão do Reino Unido de desregulamentar algumas frutas, que deixaram de exigir certificação fitossanitária. “Também a criação da cota Tarifária Autônoma, com tarifa zero para 260 mil toneladas de açúcar bruto de cana, aumenta a expectativa positiva para o setor. Estima-se que o Brasil deve ocupar boa parte desta cota”, afirmou.

As exportações do agro brasileiro para o Reino Unido cresceram 5% em 2019/2020, para US$ 1,087 bilhão. Os principais produtos exportados em 2020 foram soja (US$ 220,9 milhões), aves (US$ 204,4 milhões) e frutas (US$ 138,6 milhões). Os principais produtos importados pelo Brasil do Reino Unido no ano passado foram uísque (US$ 55,7 milhões) e gim (US$ 8,7 milhões). Juntas, estas bebidas representaram 60% das exportações do agro britânico para o Brasil, que foram de US$ 107,8 milhões.

Veja também