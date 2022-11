Brasil e Paraguai assinam acordo para ações conjuntas na área de saúde animal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/11/2022 - 16:17 Compartilhe

São Paulo, 23 – Os Ministérios da Agricultura e Pecuária do Brasil e do Paraguai assinaram memorando de entendimento sobre cooperação em saúde animal. “Brasil e Paraguai possuem desafios semelhantes, em especial, nas regiões fronteiriças”, disse o ministro brasileiro Marcos Montes. O objetivo é que os dois países possam cooperar no intercâmbio de informação sobre saúde animal, na ação conjunta de vigilância epidemiológica nos municípios localizados na linha de fronteira e na ação conjunta de vigilância sanitária nos pontos de ingresso na linha de fronteira.

Os ministros também conversaram sobre os trâmites necessários para possibilitar o cultivo de tilápia no Reservatório da Usina Hidrelétrica de Itaipu, que fica na fronteira entre os países.

O potencial produtivo é estimado em 400 mil toneladas anuais de tilápia, com faturamento anual de R$ 2 bilhões e geração de 10 mil postos de trabalho diretos e 40 mil postos indiretos.

O ministério explica que para viabilizar a produção é preciso alterar lei por parte do Paraguai e remodelar Acordo para Conservação da Fauna Aquática nos Cursos dos Rios Limítrofes celebrado entre os respectivos governos em 1999 para autorizar o cultivo de espécies exóticas no reservatório.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias