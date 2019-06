Brasil é parado pelo VAR e apenas empata com Venezuela

SÃO PAULO, 18 JUN (ANSA) – Com dois gols anulados pelo árbitro assistente de vídeo (VAR), o Brasil não saiu nesta terça-feira (18) de um simples empate por 0 a 0 com a Venezuela, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O resultado adiou a classificação da seleção para a próxima fase da Copa América.

Em comparação com o duelo diante da Bolívia, o Brasil realizou um primeiro tempo melhor contra a Venezuela e pressionou os 45 minutos, mas não conseguiu encaixar bons chutes a gol.

A seleção brasileira tentou furar o bloqueio venezuelano com David Neres e Richarlison, mas o atacante do Everton foi o único que fez o goleiro Wuilker Fariñez trabalhar. A Vinotinto, por sua vez, chegou perigosamente com um arremate de cabeça de José Rondón, que passou perto da meta defendida por Alisson.

O Brasil até fez um gol com Roberto Firmino, mas ele foi anulado pelo árbitro Julio Bascuñan, que viu falta do atacante brasileiro na jogada.

Mesmo indo para o intervalo com o zero no placar, a torcida presente na Arena Fonte Nova até aplaudiu e apoiou os jogadores da seleção brasileira.

Na volta do segundo tempo, Tite colocou Gabriel Jesus no lugar de Richarlison e o jogador do Manchester City acertou uma bola que passou próxima do gol de Fariñez. O atacante de 22 anos também anotou um gol, mas novamente foi anulado pelo juiz chileno, que revisou o lance no árbitro assistente de vídeo (VAR) e viu um impedimento no início da jogada.

A pressão do Brasil continuou e novamente balançou a rede, mas o VAR anulou pela segunda vez o gol brasileiro. Everton fez grande jogada individual e cruzou para Coutinho marcar. No entanto, o árbitro marcou impedimento no lance.

No final do jogo, os torcedores vaiaram e até gritaram “olé” durante os passes dos atletas venezuelanos. Brasil e Peru dividem a liderança do grupo A, com quatro pontos, mas a seleção brasileira leva vantagem no saldo de gols (três contra dois dos peruanos). A Venezuela, por sua vez, possui dois pontos e segue com chances de classificação.

A seleção brasileira voltará a campo neste sábado (22), na Arena Corinthians, em São Paulo, diante do Peru. A Venezuela, por sua vez, enfrentará a Bolívia, no Mineirão, em Belo Horizonte.(ANSA)