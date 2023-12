Brasil é oficializado como sede da COP30 em 2025

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/12/2023 - 13:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 11 DEZ (ANSA) – O Brasil foi oficialmente eleito como o país-sede da 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, prevista para acontecer entre 10 e 21 de novembro de 2025.

A decisão foi tomada nesta segunda-feira (11) durante sessão plenária da COP28, realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Na mesma reunião, a capital do Azerbaijão, Baku, foi escolhida para sediar a COP29, no ano que vem.

Em nota, o governo brasileiro informou que a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, anunciou formalmente que a cúpula climática será na cidade de Belém do Pará.

Além disso, ela defendeu “uma construção coletiva de uma matriz energética que o planeta e a humanidade demandam para sua sobrevivência. Uma matriz caracterizada pelo acentuado aumento das fontes renováveis de energia e a simultânea redução da dependência dos combustíveis fósseis”.

Esta “será a primeira vez que a Amazônia, bioma essencial para o combate à mudança do clima, sediará uma COP da UNFCCC”, acrescenta o texto.

A candidatura do Brasil para sediar a COP30 m Belém já havia sido endossada pelo grupo dos Estados da América Latina e do Caribe em maio de 2023. (ANSA).

