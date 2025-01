Brasil e México querem ‘relações produtivas’ com governo Trump

Brasil e México concordam com o propósito de terem “relações produtivas” com o presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após uma conversa por telefone com a colega Claudia Sheinbaum.

“Reafirmamos o propósito de cultivar relações produtivas com todos os países das Américas, incluindo a nova administração dos Estados Unidos, a fim de manter a paz, fortalecer a democracia e promover o desenvolvimento da região”, publicou Lula na rede social X.

Trump, que iniciou nesta semana seu segundo mandato, protagonizou polêmicas com o vizinho México, que ameaçou com a imposição de tarifas sobre suas exportações, vitais para a economia mexicana.

O magnata republicano também lançou dardos contra o Brasil, dizendo que o país precisa muito mais dos Estados Unidos do que o contrário.

Brasil e México, os dois maiores países da América Latina, são governados pela esquerda e tendem a coincidir em suas posições diplomáticas. “Convidei a presidenta do México para uma visita de Estado ao Brasil, para darmos um impulso adicional ao excelente momento do relacionamento bilateral”, informou Lula.