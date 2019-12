Brasil e Itália vão disputar reedição da final da Copa de 94

SÃO PAULO, 28 DEZ (ANSA) – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou neste sábado (28) que as seleções brasileira e italiana de masters vão participar de um jogo festivo para reeditar a histórica final da Copa do Mundo de 1994.

A partida será realizada no próximo dia 9 de janeiro, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Os ingressos terão custo de R$20. De acordo com a CBF, entre os jogadores brasileiros confirmados estão: Taffarel, Gilmar Rinaldi, Cafu, Jorginho, Márcio Santos, Aldair, Ricardo Rocha, Ronaldão, Branco, Mauro Silva, Dunga, Mazinho, Bebeto, Zinho, Paulo Sérgio e Viola, liderados pelo técnico Carlos Alberto Parreira.

Já entre os italianos, a expectativa é de que Baresi, Albertini, Zola, Apolloni, Benarrivo, Berti, Costacurta, Casiraghi, Evani, Mussi, Massaro e Tassotti, comandados por Arrigo Sacchi estejam presentes. Além disso, a CBF informou que a seleção da Itália contará com jogadores que vestiram a camisa da Azzurra em outras épocas, como Schillaci, Panucci, Vierchowod, Braglia, Eranio e Rossi.

A final do mundial de 1994 entrou para a história após o ex-meia-atacante italiano Roberto Baggio perder o pênalti decisivo no estádio Rose Bowl, na Califórnia, e garantir o tetracampeonato do Brasil. Na época, a seleção brasileira enfrentava um jejum de cinco Copas do Mundo. (ANSA)