Brasil e Itália têm ‘parceria estratégica’, diz governo Lula

(ANSA) – BRASÍLIA, 19 GIU – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá na próxima quarta-feira (21), em Roma, com seu homólogo italiano, Sergio Mattarella, no contexto de uma relação “estratégica” e como parte do “relançamento” da inserção do país na agenda internacional, afirmou a embaixadora Maria Luisa Escorel, responsável pelo Departamento de Europa do Ministério de Relações Exteriores, nesta segunda (19).

A diplomata destacou que a Itália é “um parceiro estratégico do Brasil desde 2007” e que os dois países têm mantido uma “relação intensa”.

Lula e Mattarella discutirão temas da agenda bilateral e também deverão falar sobre o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, uma vez que a Itália é um dos países que “apoia vivamente” esse pacto, destacou Escorel.

A embaixadora informou que após a reunião o presidente italiano oferecerá um almoço a Lula no Palácio do Quirinal.

Além disso, Escorel disse que foram feitos contatos para uma reunião entre Lula e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, mas até o momento não foi possível marcar o encontro devido a “questões de agenda”.

O petista embarca nesta noite para a Itália, onde terá uma audiência com o papa Francisco na próxima quarta-feira (21) e permanecerá até quinta, quando viajará à França para se reunir com o presidente Emmanuel Macron.

“Essas visitas estão inseridas no contexto do relançamento da presença do Brasil na esfera internacional, especialmente na Europa”, acrescentou a diplomata.

Por fim, ela lembrou que a “última visita de um chefe de estado brasileiro à Itália ocorreu em 2015, com a presidente Dilma Rousseff, havendo um longo intervalo sem a visita de líderes brasileiros” ao território italiano. (ANSA).

