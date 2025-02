Brasil e Itália renovam acordo para carteira de motorista

BRASÍLIA, 20 FEV (ANSA) – O Brasil confirmou na última quarta-feira (19) a renovação do acordo de equivalência para carteira de habilitação com a Itália.

“O Senado brasileiro ratificou a renovação do acordo com a Itália em matéria de reconhecimento recíproco da carteira de motorista. Trata-se de um acordo importante, que ficou em vigor entre 2017 e 2023, mas que precisava de uma atualização devido a modificações ocorridas nos respectivos regulamentos”, comentou Fabio Porta, parlamentar italiano eleito pela repartição da América do Sul e membro da Comissão das Relações Exteriores da Câmara dos Deputados do país europeu.

“Apesar de uma longa espera, mas graças às solicitações das duas grandes comunidades e dos grupos parlamentares de amizade Itália-Brasil, finalmente a aprovação de ontem se concluiu”, afirmou Porta.

“O próximo passo agora é a comunicação formal do Ministério das Relações Exteriores italiano ao Ministério dos Transportes, que, no prazo máximo de 60 dias, dará instruções operacionais à Autoridade de Motorização Civil para aplicação e operação [da medida] na Itália e no Brasil”, acrescentou.

Ainda segundo o parlamentar, a renovação do acordo “é um resultado esperado há tempos e que contribuirá para fortalecer ainda mais as já sólidas e antigas relações de amizade entre os dois países”. (ANSA).