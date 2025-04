Brasil e Itália: Acordo de reconhecimento de CNH entra em vigor

SÃO PAULO, 29 ABR (ANSA) – O acordo entre Itália e Brasil para o reconhecimento recíproco das carteiras de habilitação entrou em vigor na última segunda-feira (28).

O pacto foi assinado em julho passado durante a visita ao Brasil do presidente italiano, Sergio Mattarella. Na ocasião, o europeu fechou diversos outros acordos e memorandos de entendimento com a nação sul-americana.

“Esta é uma notícia excelente. A entrada em vigor do Acordo facilita muito a vida tanto da comunidade italiana residente no Brasil quanto dos brasileiros residentes na Itália. Estou particularmente satisfeito porque, após mais de dois anos de trabalho, graças à visita do presidente Mattarella ao Brasil e ao nosso empenho, será possível solicitar a conversão das carteiras de habilitação. Trata-se de um benefício real e prático para muitos”, celebrou o Embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese.

O acordo, que já entrou em vigor em território italiano, será promulgado por Brasília nos próximos dias.

A medida permite que cidadãos brasileiros convertam suas cartas de motorista na Itália – e vice-versa – sem necessidade de submeter-se a exames práticos ou teóricos. (ANSA).