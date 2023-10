Brasil e Indonésia querem ampliar comércio de bovinos vivos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/10/2023 - 16:01 Para compartilhar:

Brasília, 30 – O Brasil e a Indonésia discutem a ampliação do comércio de bovinos vivos. Em missão à Indonésia, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, debateu o tema em reunião com a Associação de Confinadores de Gado do país (Gapuspindo) na manhã desta segunda-feira, em Jacarta, informou o ministério em nota. O país asiático importa 600 mil cabeças de gado por ano e abriu o mercado de importação de gado em pé para os bovinos brasileiros em agosto deste ano.

Segundo o ministério, apesar da autorização para exportação do gado brasileiro ao país, os confinadores locais buscam alternativas para intensificar o comércio. “A melhor fórmula para ampliarmos nossos negócios é deixarmos os privados ajustarem as relações comerciais. Nós, governo brasileiro e empresários brasileiros, estamos aqui com objetivo de melhorar a nossa cooperação junto ao governo indonésio”, disse o ministro.

O presidente da Gapuspindo, Didiek Purwanto, lembrou que a importação do gado vivo pelo País ocorre em meio à recomposição do rebanho da Indonésia e o melhoramento genético buscado pelos criadores. Segundo o Ministério da Agricultura, atualmente a Indonésia importa bovinos vivos principalmente da Austrália. “No entanto, o Brasil possui um rebanho de cerca de 200 milhões de cabeças com características muito similares e adaptáveis ao clima do gado da Indonésia. Também há o interesse no rebanho de gado leiteiro”, observou a pasta.

Além da comitiva ministerial da Agricultura, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec), Associação Brasileira dos Exportadores de Gado (Abeg), a Associação Brasileira dos Exportadores de Animais Vivos (Abev) e o chefe da Divisão de Promoção da Agricultura do Ministério das Relações Exteriores (MRE), Bruno Leite, também participaram do encontro.

