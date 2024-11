Brasil e EUA lançam nova parceria para transição energética

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/11/2024 - 20:42 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 19 NOV (ANSA) – Os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, Luiz Inácio Lula da Silva e Joe Biden, respectivamente, lançaram nesta terça-feira (19) a chamada “Nova Parceria Brasil-EUA para a Transição Energética”.

O objetivo da ação, assinada durante a realização da Cúpula de Líderes do G20, no Rio de Janeiro, tem como objetivo “criar economias mais competitivas, limpas, justas e resilientes, contribuindo para promover transições energéticas justas e inclusivas, gerar empregos de qualidade, reduzir emissões e alcançar as metas de 1,5°C, em conformidade com o Acordo de Paris”.

A parceria entre americanos e brasileiros, segundo uma nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, prevê uma colaboração na “produção e implantação de energia limpa”, no “desenvolvimento da cadeia de suprimento de tecnologia de energia limpa” e na “industrialização verde”.

“Brasil e EUA pretendem impulsionar a já significativa coordenação entre as instituições dos dois países, bem como alinhar incentivos e mobilizar financiamentos públicos, privados e de bancos multilaterais de desenvolvimento para gerar uma ampla gama de benefícios compartilhados”, conclui o comunicado.

Nas redes sociais, Lula publicou uma foto na qual aparece ao lado de Biden e celebrou a assinatura da nova parceria, definida como “mais um marco na diplomacia e no desenvolvimento sustentável”.

“Serão ações conjuntas em produção e desenvolvimento de tecnologias de energia verde e industrialização verde, abertas para adesão de outros países”, escreveu o petista.

Durante o G20 no Rio, o Brasil também fechou um memorando de entendimento com a Argentina para a exportação de gás natural do campo de Vaca Muerta.

O acordo com o vizinho prevê a criação de “um grupo de trabalho bilateral para identificar as medidas necessárias para facilitar o fornecimento de gás natural argentino”. (ANSA).