Brasil e EUA fecham acordo contra crise climática

RIO DE JANEIRO, 26 JUL (ANSA) – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, assinaram nesta sexta-feira (26) uma parceria entre os dois países contra a crise climática.

O pacto foi firmado à margem da reunião do G20 das Finanças no Rio de Janeiro e, segundo Haddad, vai estimular “investimentos em uma matriz energética mais limpa e na transição sustentável”, mas sempre com “foco nas questões sociais”.

“Fizemos uma grande escolha no dia de hoje: unir esforços em torno de uma transição justa e sustentável”, acrescentou o ministro, destacando que as diretrizes do acordo se “transformarão em ações concretas muito rapidamente”.

O pacto se concentra em quatro áreas: impulsionar a cadeia de fornecimento de energia limpa; apoiar esforços para aumentar a integridade e efetividade do mercado de carbono voluntário; mobilizar finanças e desenvolver soluções inovadoras para conservar e restaurar florestas e a biodiversidade; e facilitar o acesso de países a fundos climáticos multilaterais”.

“Escolhemos uma área decisiva do nosso futuro para estreitar as relações e comunicar o desejo de cooperação mútua entre nossos países”, declarou Haddad.

Yellen, por sua vez, apontou que Brasil e EUA, as duas maiores economias do hemisfério ocidental, “compartilham o compromisso com o desenvolvimento sustentável” e que o acordo pode trazer benefícios para “toda a região”.

“Com essa parceria, queremos trabalhar juntos, bilateralmente e multilateralmente, para responder aos desafios ambientais mais urgentes e fortalecer a economia verde na região”, salientou a secretária. (ANSA).