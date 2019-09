Brasil e Estados Unidos estreiam na Copa do Mundo de Basquete com vitórias

A seleção brasileira de basquete estreou neste sábado na Copa do Mundo da China com vitória sobre a Nova Zelândia por 102 a 94, assim como os favoritos ao título Estados Unidos, que superaram a República Tcheca por 88 a 67.

Apesar de um início de jogo nervoso, os jogadores brasileiros foram encontrando seu melhor basquete durante a partida e dominaram o terceiro quarto (28-12), o que ajudou a selar a primeira vitória no Grupo F da competição.

Os destaques do Brasil na partida foram o armador Leandrinho, autor de 22 pontos, enquanto Cory Webster marcou 19 pontos para a Nova Zelândia.

A vitória brasileira foi importante para se manter na disputa pela classificação à próxima fase, já que a Grécia, favorita a ficar com o primeiro lugar no Grupo F, também venceu na estreia, superando Montenegro por 85 a 60, apesar da atuação apagada do MVP da NBA, o ala-pivô Giannis Antetokounmpo, que somou apenas 10 pontos em 15 minutos em quadra.

Já os Estados Unidos, sempre favoritos ao título, iniciaram a campanha no Mundial chinês com vitória sobre a República Tcheca (88-67), liderados pelo talentos armador do Utah Jazz Donovan Mitchell com 16 pontos.

