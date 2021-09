Brasil é eliminado no tiro com arco e não avança à final do tiro esportivo nos Jogos Paralímpicos Fabíola Dergovics, Heriberto Roca e Alexandre Galgani não obtiveram bons resultados

A delegação brasileira não somou bons resultados nas provas de tiro nesta sexta-feira nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. O Brasil acabou eliminado nas disputas por equipes no tiro com arco e não conseguiu se classificar para a final na prova individual masculina do tiro esportivo.

No duelo por equipes, válido pelas oitavas de final, a dupla brasileira, formada por Fabíola Dergovics e Heriberto Roca acabou derrotada pelo Japão por 5 a 1. Já no tiro esportivo, carabina de ar 50m, classe SH1, Alexandre Galgani ficou apenas na 16ª colocação, com 618 pontos.

