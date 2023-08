Brasil é eliminado da Copa após empate com Jamaica

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/08/2023 - 11:32 Compartilhe

SÃO PAULO, 2 AGO (ANSA) – O Brasil não saiu do 0 a 0 com a Jamaica nesta quarta-feira (2) e foi eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo feminina, algo que não acontecia desde 1995, na segunda edição do torneio.

Com Marta como titular desde o primeiro minuto, a seleção dominou a partida inteira e circulou a área jamaicana até o fim do jogo, mas levou pouco perigo para o gol de Spencer.

“A gente precisava ter criado mais chances, mas elas jogaram bem e não conseguimos mudar isso”, disse a técnica do Brasil, Pia Sundhage, que está no cargo desde 2019, sem ter alcançado resultados expressivos.

Já a craque Marta afirmou que “nem nos piores pesadelos” imaginava que sua última Copa do Mundo seria assim, mas pediu que os torcedores continuem apoiando o futebol feminino porque “as coisas não acontecem de um dia para outro”.

“O povo brasileiro pedia renovação, está tendo renovação, acho que a única velha aqui sou eu. A maioria das meninas tem muito talento, é só o começo para elas. Para mim, é o fim da linha”, acrescentou.

O Brasil encerrou sua participação em terceiro lugar no grupo F, com quatro pontos, atrás da Jamaica, com cinco, e da líder França, com sete. (ANSA).

