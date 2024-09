Brasil e Colômbia expressam preocupação com ordem de prisão contra González

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/09/2024 - 20:58 Para compartilhar:

Os governos de Brasil e Colômbia manifestaram, nesta terça-feira (3), “profunda preocupação” com a ordem de prisão decretada pela Justiça venezuelana contra o opositor Edmundo González Urrutia, adversário de Nicolás Maduro nas eleições presidenciais, alertando que ela “dificulta a busca por uma solução pacífica” para a crise.

“Essa medida judicial afeta gravemente os compromissos assumidos pelo governo venezuelano no âmbito dos Acordos de Barbados, em que governo e oposição reafirmaram seu compromisso com o fortalecimento da democracia e a promoção de uma cultura de tolerância e convivência”, ressaltaram os dois governos de esquerda, em comunicado conjunto.

A declaração representa um endurecimento das posições dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Gustavo Petro, que lideraram os esforços para uma negociação entre Maduro e a oposição após as eleições polêmicas de 28 de julho.

Considerados próximos do atual governo venezuelano, os líderes brasileiro e colombiano apontaram que o mandado de prisão contra González, emitido ontem e condenado pela comunidade internacional, dificulta iniciativas para uma resolução pacífica da crise: “Dificulta a busca por uma solução pacífica, com base no diálogo entre as principais forças políticas venezuelanas”.

González Urrutia, de 75 anos, está escondido há um mês, após o início de uma investigação criminal contra ele relacionada com as eleições presidenciais.

Lula endureceu o discurso contra Maduro na semana passada, ao dizer que não reconhecia a sua vitória, tampouco a da oposição, alinhando-se a uma dezena de países latino-americanos, aos Estados Unidos e à União Europeia, que rejeitam a validação da vitória do presidente socialista.