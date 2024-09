Brasil e Colômbia expressam preocupação com ordem de prisão contra adversário de Maduro

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/09/2024 - 20:24 Para compartilhar:

Os governos de Brasil e Colômbia manifestaram, nesta terça-feira (3), sua “profunda preocupação” com a ordem de prisão emitida pela justiça venezuelana contra o opositor Edmundo González, adversário do mandatário Nicolás Maduro nas eleições presidenciais da Venezuela, advertindo que “dificulta a busca por [uma] solução pacífica” para a crise.

“Esta medida judicial afeta gravemente os compromissos assumidos pelo Governo venezuelano no âmbito dos Acordos de Barbados, em que governo e oposição reafirmaram seu compromisso com o fortalecimento da democracia e a promoção de uma cultura de tolerância e convivência”, indicaram as duas administrações de esquerda em um comunicado conjunto.

