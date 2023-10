Brasil e China fazem primeira transação em moedas locais

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/10/2023 - 13:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 4 OUT (ANSA) – Brasil e China completaram a primeira operação comercial entre os dois países realizada apenas com moedas locais.

A transação chega em meio às tentativas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de diminuir a dependência em relação ao dólar no comércio entre nações emergentes, tema de destaque na agenda do Brics.

A operação em questão foi uma venda de celulose à China pela empresa Eldorado Brasil. Segundo a CNN, o montante foi convertido diretamente de yuan para real, em transação finalizada no dia 29 de setembro e intermediada pelo Banco da China no Brasil.

A mercadoria foi embarcada em 43 contêineres no Porto de Santos, com destino a Qingdao, em agosto passado, e a imprensa estatal chinesa definiu a operação como um “marco na história do comércio sino-brasileiro”.

Em abril passado, os presidentes Lula e Xi Jinping já haviam assinado um memorando de entendimento para impulsionar o comércio bilateral em yuan e real e reduzir a dependência do dólar.

Já na cúpula do Brics, em agosto, Lula defendeu uma nova moeda de referência nas transações entre os membros do grupo. “A gente não precisa ficar negociando com dólar, a gente pode negociar nas moedas nossas. Não é contra o dólar, é a favor do Brasil, do comércio brasileiro e do real”, disse o presidente na ocasião. (ANSA).

