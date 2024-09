Brasil e China assinam declaração contra armas nucleares

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/09/2024 - 16:01 Para compartilhar:

NOVA YORK, 27 SET (ANSA) – Os governos de Brasil e China se uniram a outros países nesta sexta-feira (27) para assinar um comunicado conjunto que faz um alerta contra as ameaças de uso de armas nucleares.

“Apelamos à abstenção do uso e da ameaça [de uso] de armas de destruição em massa, em particular armas nucleares, químicas e biológicas”, escrevem Argélia, Bolívia, Brasil, China, Colômbia, Egito, Indonésia, Cazaquistão, Quênia, África do Sul, Turquia e Zâmbia, em comunicado.

A declaração conjunta foi adotada no final de uma reunião com os ministros das Relações Exteriores da China e do Brasil sobre a Ucrânia, à margem da Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

Os 12 países signatários expressaram ainda sua “profunda preocupação” com o risco de “escalada” na guerra na Ucrânia, deflagrada pela Rússia desde 24 de fevereiro de 2022.

Desta forma, o grupo destaca a determinação em trabalhar em defesa da paz e pedem que as “estruturas civis, incluindo as instalações nucleares com fins pacíficos e outras energéticas, não sejam alvos militares”.

Em maio passado, Brasil e China já haviam apresentado um plano de seis pontos para encerrar o conflito, mas a proposta foi repudiado pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O alerta feito hoje pelas nações surge depois que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse ao Ocidente que seu país poderia considerar o uso de armas nucleares em resposta a um ataque com mísseis convencionais.

A ameaça de Putin também foi feita no momento em que os Estados Unidos e o Reino Unido discutem a possibilidade de fornecer armas ocidentais à Ucrânia para ataques contra a Rússia. (ANSA).