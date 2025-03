Brasil é cada vez mais importante para Stellantis, diz Elkann

BETIM, 11 MAR (ANSA) – O presidente do conselho da Stellantis, John Elkann, disse nesta terça-feira (11) que o Brasil e a América Latina ocupam uma posição “cada vez mais importante” nas operações globais do grupo e destacou que o país é uma “referência” em termos de energia limpa e estabilidade.

A declaração foi dada durante inauguração do Centro de Desenvolvimento de Produtos e Mobilidade Híbrida-Flex no polo automotivo de Betim (MG), evento que marcou a primeira visita de Elkann ao Brasil desde o surgimento do grupo. A empresa também anunciou a contratação de mais 400 engenheiros para compor seu quadro técnico no país.

“Estar no Brasil é sempre especial para mim, tive a oportunidade de viver quatro anos no Brasil em uma fase determinante da minha vida e aprendi a admirar a cultura dos brasileiros”, afirmou o executivo, que também exerce o cargo de CEO interinamente desde a saída do português Carlos Tavares, em dezembro passado.

“O Brasil e a América do Sul ocupam um lugar cada vez mais importante no conjunto dos negócios globais da Stellantis”, acrescentou Elkann, lembrando os R$ 30 bilhões que serão investidos entre 2025 e 2030, maior aporte da história da indústria automotiva no país.

“O Brasil nos inspira a buscar novas soluções tecnológicas e é referência mundial quando se fala em transição energética.

Sabemos que os tempos atuais são desafiadores, e a indústria automotiva atravessa a maior transformação de sua história, reinventando o automóvel e o próprio modelo de negócios”, disse.

Segundo Elkann, o Brasil é uma “referência estável em um cenário internacional de disputas” e “continuará a ser um dos pilares para a Stellantis no mundo”. “Estamos comprometidos com o futuro do país”, assegurou o executivo, que destacou a realização da COP30 em Belém, em novembro de 2025, uma “oportunidade para o Brasil, o mundo e as empresas mostrarem os avanços na área ambiental”. (ANSA).