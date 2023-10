Brasil e Bolívia se reúnem para discutir cooperação e investimentos no setor de tertilizantes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/10/2023 - 17:58 Compartilhe

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, recebeu na terça-feira, 3, os ministros bolivianos de Hidrocarbonetos e Energia, Franklin Molina Ortiz, e do Desenvolvimento Rural e Terras, Remy Gonzalez, para discutir investimentos no setor de fertilizantes, disse o ministério do Brasil em nota. Segundo a pasta, os investimentos serão para novas plantas industriais de produção de ureia, entre Corumbá (MS) e Puerto Quijarro, na Bolívia, e de cloreto de potássio, em Coipasa, também na Bolívia.

O ministério destacou que o encontro foi mais um passo para a celebração de um acordo bilateral, que marca a retomada das relações comerciais, tecnológicas e institucionais entre os países.

Para o secretário-executivo do ministério, Irajá Lacerda, a Bolívia é um aliado para a independência brasileira na produção de fertilizantes. “Com essa cooperação, vamos implementar indústrias de fertilizantes tanto no país andino quanto no Brasil para diminuir a dependência externa do nosso país fertilizante, que hoje é quase 90%”, disse. No País, o principal nutriente aplicado é o potássio, seguido por fósforo e nitrogênio, destacou a nota.

No encontro, foram apresentados ainda tópicos estratégicos para a segurança alimentar nos dois países e na América do Sul, principalmente, com acordos para a troca tecnológica, por meio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

“A Embrapa está pronta para essa parceria Brasil-Bolívia, onde temos experiências nessa área de fertilizantes e que podemos fazer essas transferências de tecnologias e inovações”, declarou a presidente da Embrapa, Silvia Massruhá.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias