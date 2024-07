Brasil e Bolívia firmam parceria para comércio de adubos e cloreto de sódio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/07/2024 - 20:29 Para compartilhar:

Brasília, 09/07 – O Brasil e a Bolívia assinaram hoje acordo de cooperação para comercialização de fertilizantes e cloreto de sódio, informou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. O memorando de entendimento para exportação de fertilizantes bolivianos e suas matérias-primas foi assinado por Fávaro e pelo ministro do Desenvolvimento Rural e Terras da Bolívia, Santos Condori. Já um outro acordo de cooperação para comercialização de fertilizantes e cloreto de sódio produzido pela Bolívia foi assinado por Fávaro e pelo ministro dos Hidrocarbonetos e da Energia, Franklin Molina Ortiz. “Aumentar a oferta de fertilizantes no Brasil significa aumentar a produção de alimentos e a segurança alimentar do planeta. Na agenda do presidente Lula na Bolívia, assinamos dois atos que vão possibilitar esse aumento”, afirmou o ministro em suas redes sociais.

De acordo com Fávaro, os acordos bilaterais tratam ainda da troca de insumos agropecuários, produtos agrícolas e agroindustriais entre os dois países; cooperação técnica e científica no setor agrícola e fortalecimento da integração energética e comercial entre os dois países. Os atos ocorrem durante a visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao país.