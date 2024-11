Brasil é bicampeão do Prêmio Ernesto Illy de melhor café

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/11/2024 - 18:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 13 NOV (ANSA) – O Brasil, representado pela Fazenda Serra do Boné, conquistou pelo segundo ano consecutivo o título Best of the Best (Melhor dos Melhores) do Prêmio Internacional Ernesto Illy, honraria que homenageia o filho do fundador da empresa italiana illycaffè e simboliza mais de 30 anos de colaboração com os produtores.

O reconhecimento a Matheus Lopes Sanglard, proprietário da fazenda, foi concedido por um júri internacional independente composto por nove especialistas. Os concorrentes eram de Brasil, Costa Rica, El Salvador, Etiópia, Guatemala, Honduras, Índia, Nicarágua e Ruanda.

Localizada em Araponga, em Minas Gerais, a Fazenda Serra do Boné ganhou o concurso com um café produzido através do método despolpado, que maximiza a quantidade de açúcares e aromas.

Os jurados, entre eles o estrelado chef Massimo Bottura e os brasileiros Felipe Rodrigues e Vanusia Nogueira, descreveram o café vencedor como cremoso, doce e encorpado, com um equilíbrio elegante de aromas de frutas frescas, tons de caramelo, toques sutis de açúcar mascavo e um acabamento persistente de chocolate com notas florais de jasmim.

“Pelo segundo ano consecutivo, uma empresa brasileira que adota práticas regenerativas nos deu o melhor café do mundo. Na Fazenda Serra do Boné, a saúde do solo, a biodiversidade e as fontes de água são preservadas graças ao uso de fertilizantes orgânicos, controle biológico e reutilização de subprodutos do processamento”, disse Andrea Illy, presidente da illycaffè.

Ainda de acordo com Illy, novamente foram dados sinais importantes que “confirmam como a agricultura regenerativa é o caminho certo para uma produção mais resiliente, capaz de garantir produtividade e qualidade superior, da qual o café é o precursor com as maiores taxas de crescimento”.

Na edição anterior do evento, o Brasil foi campeão do Best of the Best com a empresa São Mateus Agropecuária.

A Nicarágua, por sua vez, levou o troféu “Coffee Lovers’ Choice”, votado pelos consumidores que, nas semanas que antecederam o evento, provaram às cegas os cafés que concorreram ao Prêmio Internacional Ernesto Illy.

A cafeteria da illycaffè em São Paulo, situada no número 1497 da Rua Haddock Lobo, participou da votação do prêmio do público ao receber uma degustação gratuita. (ANSA).