Brasil e Argentina firmam acordo de US$ 600 milhões

SÃO PAULO, 28 AGO (ANSA) – Em visita ao Brasil, o ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, revelou nesta segunda-feira (28) que as duas nações firmaram um acordo de US$ 600 milhões para financiamento de exportações.

O político argentino, que também é pré-candidato à presidência, explicou que o acordo tem a cooperação entre o Banco do Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF).

O ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, também participou da coletiva de imprensa e comentou que o Banco do Brasil garantirá as exportações do país.

“Quando você exporta autopeças para a Argentina, você garante divisas para a Argentina. Isso foi uma maneira que o CAF achou para restabelecer o fluxo comercial sem a Argentina abrir mão de suas reservas em yuan [moeda chinesa]”, explicou o ministro brasileiro.

A visita de Massa ao Brasil acontece em meio a uma grave crise financeira enfrentada pela Argentina, que também sofre com a escassez de dólares.

Além da reunião com Haddad, o ministro argentino também se reuniu com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula e Massa já haviam se encontrado em Puerto Iguazú, antes da Cúpula do Mercosul. Na ocasião, os dois falaram sobre financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) ao gasoduto Néstor Kirchner. (ANSA).

