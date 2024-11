Brasil e Argentina assinam acordo sobre gás de Vaca Muerta

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/11/2024 - 17:42 Para compartilhar:

RIO DE JANEIRO, 18 NOV (ANSA) – Apesar da gélida relação entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e seu homólogo argentino, Javier Milei, o governo brasileiro fechou um memorando de entendimento com o vizinho para a exportação de gás natural do campo de Vaca Muerta.

O acordo, que foi assinado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, prevê a criação de “um grupo de trabalho bilateral para identificar as medidas necessárias para facilitar o fornecimento de gás natural argentino”.

“A abertura do mercado de gás no Brasil pode gerar benefícios de longo prazo, além de incluir investimentos, empregos e redução nos preços dos alimentos, com uma demanda estimada de 30 milhões de metros cúbicos por dia até 2030”, informou o governo Lula em um comunicado.

Antes de alcançar a meta estabelecida para 2030, o fornecimento terá início com dois milhões de metros cúbicos diariamente em 2025, mas ele vai aumentar para 10 milhões entre 2026 e 2028.

“Essa é uma importante entrega do programa Gás Para Empregar, que criamos com o objetivo de aumentar a oferta de gás natural e promover a reindustrialização do país. Ao concretizar a importação do gás de Vaca Muerta, estamos fortalecendo o desenvolvimento das indústrias de fertilizantes, vidro, cerâmica, petroquímicos e tantas outras que trazem desenvolvimento econômico ao Brasil. Teremos mais gás, e junto com ele mais emprego, renda e riqueza para brasileiras e brasileiros”, afirmou Silveira.

Ainda não há informações sobre qual será a rota de chegada do gás da Argentina para o Brasil, mas o grupo de trabalho estuda pelo menos cinco opções: via Bolívia, Paraguai ou Uruguai, direto pelo Rio Grande do Sul e importação de gás natural liquefeito (GNL). (ANSA).