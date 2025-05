Brasil e Angola querem ampliar cooperação bilateral no setor agropecuário

Brasília, 5 – Brasil e Angola discutem como ampliar a cooperação bilateral na agropecuária, especialmente em investimentos e na verticalizçaão da produção no país, informou em nota o Ministério da Agricultura brasileiro. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, está em missão no país africano, onde terá encontro com entidades governamentais e o setor privado. De acordo com a pasta, hoje ele se reuniu com o secretário de Estado de Agricultura e Pecuária do país, Castro Paulino Camarada, e com a embaixadora do Brasil em Angola, Eugênia Barthelmess, em Luanda.

No encontro com as autoridades angolanas, Fávaro anunciou que a Embrapa estará presente no país nos próximos meses para acelerar transferência tecnológica na agropecuária. “Para que Angola dê esse passo importante, superamos as burocracias e os pesquisadores da Embrapa poderão estar aqui, auxiliando e transferindo tecnologia”, disse o ministro. “É determinação do presidente Lula para que a gente se faça mais presente para que o nosso fluxo comercial aumente”, completou.

A delegação brasileira conta também com cerca de 30 empresários do agronegócio brasileiro que avaliam e prospectam investimentos no país, para além da cooperação técnica.

A comitiva vai seguir na Angola até 10 de maio. Em dezembro, Brasil e Angola assinaram a Carta de Intenções entre o Ministério da Agricultura e Pecuária e o Ministério da Agricultura e Florestas da República de Angola (Minagrif) para a promoção do comércio e dos investimentos agropecuários visando fortalecer as relações bilaterais no setor. A missão inclui ainda visitas técnicas de campo em propriedades dedicadas à produção de grãos e pecuária de corte nas províncias de Malanje e Cuanza-Norte.