Brasil e Alemanha goleiam na Copa feminina; Itália vence Argentina com gol no fim

O Brasil estreou na Copa do Mundo feminina com uma goleada sobre o Panamá por 4 a 0 nesta segunda-feira (24), embalado pelo hat-trick da meio-campista Ary Borges.

Por sua vez, a Alemanha, bicampeã mundial, também teve estreia em grande estilo, atropelando o Marrocos por 6 a 0, na maior vitória do torneio até aqui.

Já a Itália venceu a Argentina com um gol nos minutos finais da atacante Cristiana Girelli.

A seleção brasileira, que está em sua nona participação no Mundial, se reafirmou como uma das favoritas ao título com a boa vitória sobre o Panamá.

Ary Borges, autora de três gols, foi o destaque da partida no Hindmarsh Stadium, em Adelaide (Austrália), e já é a artilheira do torneio.

“Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Não imaginava isso nem nos meus melhores sonhos”, disse a meio-campista. “Só de estar aqui já é especial, mas também marcar três gols no meu primeiro jogo de Copa…”, acrescentou emocionada.

A jogadora de 23 anos também fez a assistência para o gol de Bia Zaneratto, com um belo passe de calcanhar.

O Brasil, atual campeão da Copa América, assume a liderança do Grupo F do Mundial com 3 pontos, dois à frente de França, sua próxima adversária, e Jamaica. O Panamá é o lanterna da chave.

– Popp comanda goleada alemã –

Autora de dois gols, a atacante Alexandra Popp comandou a goleada da Alemanha por 6 a 0 sobre o Marrocos, no estádio Retangular de Melbourne (Austrália).

Até agora, as equipes mais modestas da Copa feminina vinham resistindo bem às favoritas, mas a seleção alemã conseguiu impor com sobras sua superioridade.

Além dos dois gols de Popp, Klara Bühl e Lea Schüller marcaram para Alemanha, que ainda contou com dois gols contra das marroquinas Hanane Ait El Haj e Yasmin Mrabet Slack.

Com a goleada, a seleção alemã assume a liderança do Grupo H com três pontos, antes de Colômbia e Coreia do Sul fecharem a primeira rodada em duelo que começa às 23h desta segunda-feira (horário de Brasília).

– Itália vence Argentina com gol no fim –

No estádio Eden Park de Auckland, na Nova Zelândia, a Itália derrotou a Argentina por 1 a 0 com um gol aos 42 minutos do segundo tempo da atacante Cristiana Girelli, após um jogo equilibrado entre as equipes.

Girelli, jogadora da Juventus, marcou de cabeça aproveitando cruzamento da lateral Lisa Bonattin.

Com o resultado, a Itália chega a 3 pontos no Grupo G, liderado pela Suécia no critério de número de gols marcados, após a vitória no domingo por 2 a 1 sobre a África do Sul.





No próximo sábado, italianas e suecas se enfrentam em jogo que pode valer vaga nas oitavas de final, enquanto argentinas e sul-africanas entram em campo dois dias antes para não complicarem suas chances de classificação.

