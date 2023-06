Brasil é 2ª principal origem de cocaína apreendida na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/06/2023 - 9:01 Compartilhe

ROMA, 15 JUN (ANSA) – O Brasil é o segundo principal país de origem da cocaína apreendida na Itália, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (15) pelo serviço antidrogas do Departamento de Segurança Pública do Ministério do Interior.

Segundo o relatório, a Itália apreendeu 26,1 toneladas de cocaína em 2022, aumento de 22% na comparação com 2021 e recorde na história do país. Esse índice vem subindo continuamente desde 2013, quando foram sequestradas 4,9 toneladas da droga.

Os principais países de origem da cocaína são Equador (61,74%), Brasil (10,85%) e Guatemala (8,21%).

Por outro lado, as apreensões de entorpecentes em geral caíram 19% em 2022, chegando a 75 toneladas, contra 92,8 de 2021. Já as operações antidrogas e as denúncias à Justiça tiveram quedas de 10,54%, para 19.198, e 12,12%, para 26.685, respectivamente.

A principal porta de entrada para cocaína na Itália é o porto de Gioia Tauro, na Calábria, responsável por 61,73% das apreensões em âmbito nacional. (ANSA).

